Uomini e Donne: Roberta e Samuele Stanno Ancora Insieme? (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roberta Giusti e Samuele Carniani sono l'ultima coppia nata a Uomini e Donne in ordine di tempo. La puntata della scelta non è Ancora andata in onda e in molti si Stanno chiedendo come stia procedendo la loro storia fuori dagli studi televisivi. Stanno Ancora Insieme o si sono già lasciati? A fornire un indizio è stata Andrea Nicole, l'altra tronista che, in questi mesi, ha stretto una profonda amicizia con Roberta. Le due ragazze hanno trascorso il Capodanno Insieme e gli scatti postati da Andrea Nicole, hanno fatto intuire qualcosa su Roberta e Samuele. Ecco cosa si è scoperto!

