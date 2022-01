Tesla | un 2021 da record | + 87% di consegne Quasi raggiunta quota un milione

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono oltre 936.000 i veicoli elettrici distribuiti nel mondo da, in aumento dell’87% rispetto al 2020. Tra ottobre e dicembresono state vendute 308.600 vetture e nell’ultimo periodo, inoltre, la casa automobilistica ha acquisito un valore di mercato di oltre 1 trilione di dollari, diventando una delle sole cinque società statunitensite in borsa a raggiungere tale status. Ledel trimestre sono uno degli indicatori più seguiti daessendo alla base dei suoi risultati finanziari. Costituiscono inoltre, un metro di misura della domanda degli utenti di auto elettriche, essendo l’azienda un punto di riferimento in tale settore. Le azioniseguono questo trend positivo: lo stock è cresiuto diil 50% nel. Un ...

Il titolo Tesla beneficia del fatto di aver prodotto 305.840 auto e averne consegnate 308.600 nel quarto trimestre del 2021, registrando il miglior risultato della sua storia su tre mesi. La società ... In tutta Europa è in fermento il settore auto, inclusa Stellantis, che trova una spinta dai dati sulle vendite di Tesla nel 2021. La società fondata da Elon Musk ha venduto oltre 936mila veicoli, in ... (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 gen - Il nuovo anno inizia per le Borse europee all'insegna dei record, con i listini che proseguono la cavalcata che gia' nel 2021 ha visto Piazza Affari g ...