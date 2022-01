Super green pass per trasporti marittimi, sindaco di Forio a Draghi: Deroghe per isolani o sarà esilio forzato (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il sindaco di Forio, Francesco Del Deo, in qualità di presidente dell’Associazione nazionale comuni isole minori (Ancim) ha inviato una nota al presidente del consiglio dei ministri, Mario Draghi, al ministro della Sanità, Roberto Speranza e al commissario straordinario per l’emergenza Covid 19 generale Francesco Paolo Figliuolo sulla necessità “di rivedere le disposizioni in merito all’obbligo di Super green pass per accedere ai trasporti marittimi, che entrerà in vigore dal prossimo 10 gennaio”. “I mezzi di trasporto marittimi e aerei – ha dichiarato il presidente Del Deo – per le isole minori rappresentano l’unico collegamento possibile con il resto della nazione e, quindi, precludere l’accesso a tali mezzi di trasporto (a partire ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ildi, Francesco Del Deo, in qualità di presidente dell’Associazione nazionale comuni isole minori (Ancim) ha inviato una nota al presidente del consiglio dei ministri, Mario, al ministro della Sanità, Roberto Speranza e al commissario straordinario per l’emergenza Covid 19 generale Francesco Paolo Figliuolo sulla necessità “di rivedere le disposizioni in merito all’obbligo diper accedere ai, che entrerà in vigore dal prossimo 10 gennaio”. “I mezzi di trasportoe aerei – ha dichiarato il presidente Del Deo – per le isole minori rappresentano l’unico collegamento possibile con il resto della nazione e, quindi, precludere l’accesso a tali mezzi di trasporto (a partire ...

