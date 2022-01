Smart working per scuola, come altri comparti sanità, Ministero: no “tutti a casa” come in assenza di vaccini (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Ministero della Funzione Pubblica ha divulgato una nota stampa sulla quale interviene relativamente all'ipotesi di Smart working per tutto il pubblico impiego. Secondo il Ministero, la "linea fin qui seguita dal Governo, grazie alle vaccinazioni, al green pass e al super green pass, ha reso pienamente compatibile il massimo livello di apertura delle attività economiche, sociali e culturali con il massimo livello di sicurezza sanitaria". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ildella Funzione Pubblica ha divulgato una nota stampa sulla quale interviene relativamente all'ipotesi diper tutto il pubblico impiego. Secondo il, la "linea fin qui seguita dal Governo, grazie alle vaccinazioni, al green pass e al super green pass, ha reso pienamente compatibile il massimo livello di apertura delle attività economiche, sociali e culturali con il massimo livello di sicurezza sanitaria". L'articolo .

