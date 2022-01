Scuola, il governo frena i governatori: «Nessun rinvio: si torna in classe tra il 7 e il 10 gennaio» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il rientro a Scuola resta confermato per tutti tra il 7 e il 10 gennaio, così come previsto dal calendario ufficiale. Non ci sarà dunque alcuno slittamento, contrariamente alle ipotesi circolate nelle ultime ore sulla scia di quanto richiesto dai presidenti delle regioni. La conferma arriva da alcune fonti di governo che in questo modo tentano di fare chiarezza a proposito della ripartenza delle lezioni in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, prevista tra il 7 e il 10 gennaio. In particolare, le regioni avevano chiesto all’esecutivo di rinviare il rientro in classe e riprendere i primi giorni di gennaio con la didattica a distanza così da consentire la realizzazione di un puntuale screening dei contagi Covid dopo le festività. Il presidente della Campania Vincenzo ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il rientro aresta confermato per tutti tra il 7 e il 10, così come previsto dal calendario ufficiale. Non ci sarà dunque alcuno slittamento, contrariamente alle ipotesi circolate nelle ultime ore sulla scia di quanto richiesto dai presidenti delle regioni. La conferma arriva da alcune fonti diche in questo modo tentano di fare chiarezza a proposito della ripartenza delle lezioni in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, prevista tra il 7 e il 10. In particolare, le regioni avevano chiesto all’esecutivo di rinviare il rientro ine riprendere i primi giorni dicon la didattica a distanza così da consentire la realizzazione di un puntuale screening dei contagi Covid dopo le festività. Il presidente della Campania Vincenzo ...

