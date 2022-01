**Quirinale: Pd a Salvini, ‘finché nome Berlusconi su tavolo dibattito congelato’** (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Finché il centrodestra ha una posizione ufficiale attorno a Berlusconi, il dibattito resta congelato”. Lo ribadiscono fonti del Nazareno all’Adnkronos dopo le indiscrezioni della Lega su Matteo Salvini e la richiesta di un tavolo dei leader sul dossier Quirinale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Finché il centrodestra ha una posizione ufficiale attorno a, ilresta congelato”. Lo ribadiscono fonti del Nazareno all’Adnkronos dopo le indiscrezioni della Lega su Matteoe la richiesta di undei leader sul dossier Quirinale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

