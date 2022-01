“Positiva, ecco dove l’ho preso”. Tiziana Panella ha il Covid e preoccupa: “Sono un sogetto fragile” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un’altra vip nella rete del Covid. Nello stesso giorno in cui l’influencer Clizia Incorvaia annuncia di essere risultata negativa, sul web rimbalza la notizia della positività della giornalista Tiziana Panella. La nota conduttrice del talk show pomeridiano di La7 “Tagadà” lo ha reso pubblico nella mattinata di oggi, lunedì 3 gennaio. Tiziana ha scelto le pagine del Corriere della Sera per far sapere a tutti cosa le è successo e quali Sono le sue condizioni di salute. Mentre la trasmissione ha ripreso lunedì 27 con la conduzione di Alessio Orsingher, Tiziana Panella manca dal 23 dicembre, ultimo giorno prima delle feste. In pratica c’è stato solo un giorno di ‘riposo’ per Tagadà, ma nel frattempo il Covid-19 ha bussato alla porta di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un’altra vip nella rete del. Nello stesso giorno in cui l’influencer Clizia Incorvaia annuncia di essere risultata negativa, sul web rimbalza la notizia della positività della giornalista. La nota conduttrice del talk show pomeridiano di La7 “Tagadà” lo ha reso pubblico nella mattinata di oggi, lunedì 3 gennaio.ha scelto le pagine del Corriere della Sera per far sapere a tutti cosa le è successo e qualile sue condizioni di salute. Mentre la trasmissione ha rilunedì 27 con la conduzione di Alessio Orsingher,manca dal 23 dicembre, ultimo giorno prima delle feste. In pratica c’è stato solo un giorno di ‘riposo’ per Tagadà, ma nel frattempo il-19 ha bussato alla porta di ...

