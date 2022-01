Meteo lunedì: cede l’anticiclone africano e torna la pioggia. Ecco dove (Di lunedì 3 gennaio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L’area di alta pressione di matrice africana che ci accompagnerà nel nuovo anno, non avrà vita facile già a iniziare dal 3 gennaio per il graduale abbassamento di latitudine del flusso perturbato atlantico che la spingerà verso sud favorendo l’ingresso di correnti più umide sul Mediterraneo. Nella fattispecie, una perturbazione guidata da un vortice freddo sul comparto scandinavo si avvicinerà all’Europa centrale richiamando sull’Italia una incipiente ventilazione meridionale responsabile di annuvolamenti e prime isolate piogge. Le zone più esposte a nuvolosità e fenomeni saranno quelle occidentali, quindi soprattutto la zona tirrenica dalla Liguria alla Campania. Saranno nubi anche compatte ma con fenomeni davvero isolati, più a carattere di pioviggine e non particolarmente durevoli. Degli episodi insomma in un contesto ampiamente ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 gennaio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’area di alta pressione di matrice africana che ci accompagnerà nel nuovo anno, non avrà vita facile già a iniziare dal 3 gennaio per il graduale abbassamento di latitudine del flusso perturbato atlantico che la spingerà verso sud favorendo l’ingresso di correnti più umide sul Mediterraneo. Nella fattispecie, una perturbazione guidata da un vortice freddo sul comparto scandinavo si avvicinerà all’Europa centrale richiamando sull’Italia una incipiente ventilazione meridionale responsabile di annuvolamenti e prime isolate piogge. Le zone più esposte a nuvolosità e fenomeni saranno quelle occidentali, quindi soprattutto la zona tirrenica dalla Liguria alla Campania. Saranno nubi anche compatte ma con fenomeni davvero isolati, più a carattere di pioviggine e non particolarmente durevoli. Degli episodi insomma in un contesto ampiamente ...

