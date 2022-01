Mascherine Ffp2, c’è l’accordo sul prezzo: quanto costeranno (Di lunedì 3 gennaio 2022) Trovata l’intesa tra il commissario straordinario e le farmacie sulle Mascherine Ffp2 che avranno un prezzo calmierato Le Mascherine Ffp2 sono diventate obbligatorie in alcune situazioni dopo il decreto legge del Governo approvato prima di Natale. Sarà obbligatorio, infatti, utilizzarle per i viaggi in treno e in aereo e anche sui mezzi di trasporto locale. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 3 gennaio 2022) Trovata l’intesa tra il commissario straordinario e le farmacie sulleche avranno uncalmierato Lesono diventate obbligatorie in alcune situazioni dopo il decreto legge del Governo approvato prima di Natale. Sarà obbligatorio, infatti, utilizzarle per i viaggi in treno e in aereo e anche sui mezzi di trasporto locale. L'articolo proviene da Consumatore.com.

