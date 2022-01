“Leggi questo messaggio”. Così Nadia salva la vita all’allenatore della squadra avversaria: “Sarei morto, grazie” (Di lunedì 3 gennaio 2022) La vicenda che monopolizza l’attenzione nella NHL, la National Hockey League, arriva da Seattle, dove Nadia Popovici, tifosa dei Seattle Kraken, lo scorso 23 ottobre era in tribuna per la partita contro i Vancouver Canucks e con un banalissimo gesto è riuscita a salvare la vita di un uomo. Brian Hamilton, responsabile delle attrezzature dei Canucks, deve la vita a Nadia Popovici, che il 23 ottobre scorso era sugli spalti del palazzetto per tifare la sua squadra del cuore. La loro storia è stata raccontata dall’account ufficiale della squadra per cui l’uomo lavora e nel giro di poco tempo è finita su tutti i quotidiani. Nadia Popovici ha fatto di tutto per attirare l’attenzione dell’equipment manager e, alla fine, è riuscita a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) La vicenda che monopolizza l’attenzione nella NHL, la National Hockey League, arriva da Seattle, dovePopovici, tifosa dei Seattle Kraken, lo scorso 23 ottobre era in tribuna per la partita contro i Vancouver Canucks e con un banalissimo gesto è riuscita are ladi un uomo. Brian Hamilton, responsabile delle attrezzature dei Canucks, deve laPopovici, che il 23 ottobre scorso era sugli spalti del palazzetto per tifare la suadel cuore. La loro storia è stata raccontata dall’account ufficialeper cui l’uomo lavora e nel giro di poco tempo è finita su tutti i quotidiani.Popovici ha fatto di tutto per attirare l’attenzione dell’equipment manager e, alla fine, è riuscita a ...

