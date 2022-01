La transizione ecologica spinge Iveco a debuttare in Borsa (Di lunedì 3 gennaio 2022) A 47 anni dalla nascita Iveco debutta in Borsa e diventa la prima matricola di Piazza Affari del 2022. Era infatti il primo gennaio del 1975 quando dalla fusione di tre aziende italiane – Fiat Veicoli Industriali, la gloriosa OM, fondata nel 1847, e Lancia Veicoli Speciali – una francese, la Unic, e una tedesca, la Magirus-Deutz, nasceva l’Industrial Vehicles Corporation: l’Iveco, appunto, focalizzata nella produzione di veicoli industriali e autobus. La quotazione – chiusa con un prezzo per azione inferiore del 9,1 per cento rispetto a quello di riferimento, indicato a 11,22 euro – arriva dopo il mancato accordo, a metà aprile 2021, con il colosso cinese Faw Jiefang e Cnh Industrial che avrebbe previsto la cessione di Iveco per un valore attorno ai 3,5 miliardi. Un accordo mal visto dal governo italiano, come si ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 3 gennaio 2022) A 47 anni dalla nascitadebutta ine diventa la prima matricola di Piazza Affari del 2022. Era infatti il primo gennaio del 1975 quando dalla fusione di tre aziende italiane – Fiat Veicoli Industriali, la gloriosa OM, fondata nel 1847, e Lancia Veicoli Speciali – una francese, la Unic, e una tedesca, la Magirus-Deutz, nasceva l’Industrial Vehicles Corporation: l’, appunto, focalizzata nella produzione di veicoli industriali e autobus. La quotazione – chiusa con un prezzo per azione inferiore del 9,1 per cento rispetto a quello di riferimento, indicato a 11,22 euro – arriva dopo il mancato accordo, a metà aprile 2021, con il colosso cinese Faw Jiefang e Cnh Industrial che avrebbe previsto la cessione diper un valore attorno ai 3,5 miliardi. Un accordo mal visto dal governo italiano, come si ...

