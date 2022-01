In ricordo di Lino Maga, vignaiolo gentile dall'animo contadino (Di lunedì 3 gennaio 2022) In questo principio di 2022 ci ha lasciato purtroppo un vignaiolo dall’animo contadino. Lino Maga, classe 1931, ottantaquattro vendemmie alle spalle. Uomo d’Oltrepò. Amava le sue vigne, le sue colline. Mi ricordo ancora la prima volta che lo incontrai, era il 2017 e mi recai a Broni, complice l’amico vignaiolo Walter Massa, per intervistarlo per un progetto che stavo portando avanti sulle vendemmie. Mi trovai davanti un uomo mite, ma di grande tenacia d’animo. Un resiliente, testardamente in direzione ostinata e contraria, nella difesa del vino delle sue colline. Il Siur Barbacarlo ti accoglieva con gentilezza, camicia a quadri, coppola in testa e la sua amata sigaretta. Il tavolo era disseminato di bottiglie di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) In questo principio di 2022 ci ha lasciato purtroppo un, classe 1931, ottantaquattro vendemmie alle spalle. Uomo d’Oltrepò. Amava le sue vigne, le sue colline. Miancora la prima volta che lo incontrai, era il 2017 e mi recai a Broni, complice l’amicoWalter Massa, per intervistarlo per un progetto che stavo portando avanti sulle vendemmie. Mi trovai davanti un uomo mite, ma di grande tenacia d’. Un resiliente, testardamente in direzione ostinata e contraria, nella difesa del vino delle sue colline. Il Siur Barbacarlo ti accoglieva conzza, camicia a quadri, coppola in testa e la sua amata sigaretta. Il tavolo era disseminato di bottiglie di ...

