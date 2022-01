Feste e ponti nel 2022 Come organizzare le ferie

Leggi su udine20

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Analizziamo le festività e iche si potranno fare durante il nuovo anno. Epifania giovedì 6 gennaio, se non lavorate nel weekend vi basterà chiedere un giorno diper stare a casa 4 giorni di fila. Liberazione, lunedì 25 Aprile, avrete a disposizioni 3 giorni uniti per riposare Pasqua domenica 17 aprile. Quiper il primo maggio non si cadrà bene nel. Primo Maggio domenica 1 maggio Festa della Repubblica, giovedì 2 giugno.per l’epifania, avrete a disposizione ben 4 giorni domandando solamente un giorno di. Ferragosto lunedì 15 agosto, qui con il weekend ci sono ben tre giornate unite per viaggiare Martedì 1 novembre. Quattro giorni a dispozione chiedendo di non lavorare il lunedì. Giovedì 8 dicembre. Quattro giornate tutte per ...