Cosa fare per uscire da quarantena e auto isolamento (Di lunedì 3 gennaio 2022) Per gli asintomatici che hanno ricevuto la dose booster o completato il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi, la durata dell'auto isolamento e' di 7 giorni. Per i sintomatici, invece, dura 10 giorni. Per ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Per gli asintomatici che hanno ricevuto la dose booster o completato il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi, la durata dell'e' di 7 giorni. Per i sintomatici, invece, dura 10 giorni. Per ...

Advertising

ladyonorato : Qualsiasi annuncio facciano o qualunque cosa stabiliranno via DL, poi dovrà essere applicata tramite controlli e sa… - stanzaselvaggia : Non capisce che si fa fatica a fare molecolari in Lombardia e quindi si deve andare in farmacia, ma vabbè. La vera… - GuidoDeMartini : ?? NO PASS ?? Il prof Ugo Mattei: 'Come l'Apartheid, come protesteremo sugli autobus. Questo è il momento della disob… - LaurangelsLaura : RT @SonoElfo: Quando entri in una stanza e non ricordi cosa dovevi fare - RizziRes : @Tradire_e_fare @italiadeidolori @Alessan50802199 Avevo letto che il finto papa aveva organizzato un summit con tut… -