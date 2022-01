Coronavirus | Selvaggia Lucarelli sbeffeggia Roberta Mercurio sui vaccini | la dura replica

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Non c’è Capodanno senza botti e a farli esplodere in queste prime ore del 2022, sono. Oggetto dello scontro è il delicato tema dei, dal momento che la giornalista contesta sarcasticamente, in rete, alcuni interventi social in cui l’ex Temptation island svela di non essersi vaccinata a fronte di una serie di problemi, anche di salute. Di tutta risposta, quest’ultima lancia dure accuse alla prima, tra cui quella di violazione di privacy e disinformazione. Al GF Vip 6 scoppia il canna gate: Barù avrebbe fumato e rischia la squalifica Se davvero venisse appurato che il rinomato chef si è fatto una canna, la squalifica sarebbe inevitabile ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Selvaggia

Il Sussidiario.net

...Nella set timana dal 22 al 28 dicembre sono stati registrati 320.269 nuovi casi di, l'... Fatti Covid e le feste in fila per un tampone: in attesa delle "pensate" di Figliuolo...... che entrerà in vigore il primo gennaio, è stato sollecitato anche dalla questura e punta ad arginare la movidanei fine settimana ed a contenere i contagi da. 'La ...Roberta Mercurio Vs Selvaggia Lucarelli: "Qualcuno ha detto che sono no vax? Non mi sembra!". Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Roberta Mercurio di Temptation Island presa di mira da Selvaggia Lucarelli: "Non si vaccina? Ha yoga" Roberta Mercurio ha partecipato a qualche edizione ...