Coronavirus, cresce numero dei morti. In forte aumento i ricoveri ordinari (+577) (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore crescono quasi tutti gli indicatori. Aumentano i contagi da Covid-19, ancora condizionati ancora dai pochi tamponi effettuati nel week end, aumentano i morti e anche la pressione sugli ospedali. Su quest'ultimo fronte si registra un'altra impennata dei ricoveri ordinari, quasi 600 in più di ieri, seguita dalla crescita, più contenuta, delle terapie intensive. L'unico indicatore in calo è il tasso di positività che diminuisce rispetto a ieri quando aveva superato il 20%, ma resta sempre a due cifre.Secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus, sono 68.052 i nuovi casi di positività (ieri 61.046) e 140 i decessi (ieri 133). Compresi quelli molecolari e gli antigenici, sono 445.321 i tamponi processati (ieri 278.654), mentre il tasso di positività, ieri al 22%, ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore crescono quasi tutti gli indicatori. Aumentano i contagi da Covid-19, ancora condizionati ancora dai pochi tamponi effettuati nel week end, aumentano ie anche la pressione sugli ospedali. Su quest'ultimo fronte si registra un'altra impennata dei, quasi 600 in più di ieri, seguita dalla crescita, più contenuta, delle terapie intensive. L'unico indicatore in calo è il tasso di positività che diminuisce rispetto a ieri quando aveva superato il 20%, ma resta sempre a due cifre.Secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza, sono 68.052 i nuovi casi di positività (ieri 61.046) e 140 i decessi (ieri 133). Compresi quelli molecolari e gli antigenici, sono 445.321 i tamponi processati (ieri 278.654), mentre il tasso di positività, ieri al 22%, ...

