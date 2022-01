Con Gennaio 2022 finisce l’era dei Blackberry: addio all’iconico cellulare (Di lunedì 3 gennaio 2022) Prevista per il 4 Gennaio 2022 l’interruzione dei servizi di provisioning di rete cellulare e Wi-Fi. addio definitivo ad alcuni dispositivi Blackberry il 4 Gennaio 2022 – Computermagazine.itLa tecnologia Blackberry ha segnato un prima e dopo nel mercato della tecnologia mobile. A partire dal modello 5810 che offriva più strumenti per far comunicare gli utenti aziendali. Il dispositivo aveva il supporto per le reti GSM e consentiva agli utenti di connettersi ovunque a qualsiasi distanza grazie al nuovo strumento. E’ da qui che inizia l’era Blackberry, anche se, nonostante il suo boom iniziale, la società è stata eclissata in un batter d’occhio. Con il nuovo anno, infatti, dobbiamo prepararci a dire ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Prevista per il 4l’interruzione dei servizi di provisioning di retee Wi-Fi.definitivo ad alcuni dispositiviil 4– Computermagazine.itLa tecnologiaha segnato un prima e dopo nel mercato della tecnologia mobile. A partire dal modello 5810 che offriva più strumenti per far comunicare gli utenti aziendali. Il dispositivo aveva il supporto per le reti GSM e consentiva agli utenti di connettersi ovunque a qualsiasi distanza grazie al nuovo strumento. E’ da qui che inizia, anche se, nonostante il suo boom iniziale, la società è stata eclissata in un batter d’occhio. Con il nuovo anno, infatti, dobbiamo prepararci a dire ...

