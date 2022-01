Calciomercato: Juve. As 'Morata al Barça, operazione chiusa al 95%' (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il quotidiano spagnolo cita "fonti molto vicine alla trattativa" che danno per certo il trasferimento dell'attaccante MADRID (SPAGNA) - Affare fatto: Alvaro Morata diventerà ufficialmente un giocatore ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il quotidiano spagnolo cita "fonti molto vicine alla trattativa" che danno per certo il trasferimento dell'attaccante MADRID (SPAGNA) - Affare fatto: Alvarodiventerà ufficialmente un giocatore ...

