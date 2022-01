Cade a causa del ghiaccio a Forni di Sopra (Di lunedì 3 gennaio 2022) Stava scendendo a piedi da malga Tartoi, che aveva raggiunto al mattino assieme alla moglie, quando ad un tratto, a circa seicento metri dall’arrivo in paese, è scivolato su una lastra di ghiaccio impattando con il volto sull’asfalto. Forte trauma facciale per un uomo del 1956 che è stato soccorso dai tecnici della stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino. Una squadra è arrivata sul posto con il fuoristrada e lo ha caricato a bordo del mezzo per consegnarlo all’ambulanza che attendeva in paese e che lo ha condotto in ospedale per accertamenti. Leggi su udine20 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Stava scendendo a piedi da malga Tartoi, che aveva raggiunto al mattino assieme alla moglie, quando ad un tratto, a circa seicento metri dall’arrivo in paese, è scivolato su una lastra diimpattando con il volto sull’asfalto. Forte trauma facciale per un uomo del 1956 che è stato soccorso dai tecnici della stazione dididel Soccorso Alpino. Una squadra è arrivata sul posto con il fuoristrada e lo ha caricato a bordo del mezzo per consegnarlo all’ambulanza che attendeva in paese e che lo ha condotto in ospedale per accertamenti.

