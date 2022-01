Bolsonaro ricoverato, sospetta occlusione intestinale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidente del Brasile, Javier Bolsonaro, è stato ricoverato questa mattina nell’ospedale Vila Nova Star a sud di San Paolo per sospetta occlusione intestinale dopo aver manifestato dolori addominali durante le vacanze a Santa Caterina. Lo rende noto la Cnn citando il medico Antonio Luiz Macedo, il chirurgo che operò Bolsonaro dopo l’accoltellamento subito durante la campagna elettorale nel settembre del 2018 e che da allora lo segue personalmente. Il presidente brasiliano è stato trasportato in elicottero e si sottoporrà a esami diagnostici per individuare la causa esatta del suo malessere. Ad accompagnarlo in volo sono state la moglie Michelle Bolsonaro e la figlia Laura, atterrate nella notte a Congonhas. Il presidente brasiliano è stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidente del Brasile, Javier, è statoquesta mattina nell’ospedale Vila Nova Star a sud di San Paolo perdopo aver manifestato dolori addominali durante le vacanze a Santa Caterina. Lo rende noto la Cnn citando il medico Antonio Luiz Macedo, il chirurgo che operòdopo l’accoltellamento subito durante la campagna elettorale nel settembre del 2018 e che da allora lo segue personalmente. Il presidente brasiliano è stato trasportato in elicottero e si sottoporrà a esami diagnostici per individuare la causa esatta del suo malessere. Ad accompagnarlo in volo sono state la moglie Michellee la figlia Laura, atterrate nella notte a Congonhas. Il presidente brasiliano è stato ...

