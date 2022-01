Assegno unico figli 2022, domanda al via: 110mila in 48 ore (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Abbiamo lavorato giorno e notte tra Natale e Capodanno per fare in modo che” l’Assegno unico e universale per i figli a carico “che interessa 11 milioni di bambini e ragazzi, potesse partire il primo dell’anno. Quaranta dirigenti, invece di brindare, sono rimasti a vigilare passo per passo che la procedura partisse senza alcun intoppo”. Lo afferma, al ‘Messaggero’, il presidente dell’Inps Pasquale Tridico nel commentare l’avvio del servizio per presentare la domanda per l’Assegno unico dal sito dell’istituto di previdenza. Richieste che, dice, sono state “nelle prime 48 ore 110 mila”. Il lavoro dell’Inps “lo considero una operazione straordinaria. Abbiamo predisposto un simulatore e una procedura iper-semplificata, nella quale non si chiede null’altro che il codice fiscale – spiega ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Abbiamo lavorato giorno e notte tra Natale e Capodanno per fare in modo che” l’e universale per ia carico “che interessa 11 milioni di bambini e ragazzi, potesse partire il primo dell’anno. Quaranta dirigenti, invece di brindare, sono rimasti a vigilare passo per passo che la procedura partisse senza alcun intoppo”. Lo afferma, al ‘Messaggero’, il presidente dell’Inps Pasquale Tridico nel commentare l’avvio del servizio per presentare laper l’dal sito dell’istituto di previdenza. Richieste che, dice, sono state “nelle prime 48 ore 110 mila”. Il lavoro dell’Inps “lo considero una operazione straordinaria. Abbiamo predisposto un simulatore e una procedura iper-semplificata, nella quale non si chiede null’altro che il codice fiscale – spiega ...

Advertising

ItaliaViva : Nato da un'idea formulata durante la Leopolda 2019 l'Assegno Unico e Universale è il primo tassello del #FamilyAct,… - elenabonetti : Da oggi parte l’assegno unico e universale, qui le informazioni per fare domanda: - ivanscalfarotto : Come ha ricordato il Presidente Mattarella, la denatalità rappresenta uno degli aspetti più preoccupanti per il nos… - zazoomblog : Assegno unico figli 2022 domanda al via: 110mila in 48 ore - #Assegno #unico #figli #domanda - Newsinunclick : Scalfarotto: “Assegno unico sostegno concreto e scommessa su futuro” -