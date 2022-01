Anticipazioni Uomini e Donne 2022 | quando inizia | ospiti e ultime novità dal Trono Over e Classico

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Riprenderanno lunedì 10 gennaio gli appuntamenti con. Maria de Filippi e tutto lo staff del programma si stanno godendo una meritata pausa per il periodo delle festività e torneranno in onda la prossima settimana. Ecco cosa ci aspetta al loro rientro!10 gennaio: Gemma e Leonardo Le vicende amorose di tronisti e corteggiatori riprenderanno da dove le avevamo lasciate a fine dicembre. Prime fra tutte quelle di Gemma Galgani, che dopo averto una love story da favola con il cavaliere Leonardo, sembra essersi distaccata da lui. Nessuno sa precisamente cosa sia accaduto tra loro, ma gli spettatori hanno percepito un allontanamento. Uno degli indizi che confermerebbe la rottura della “relazione” sarebbe il fatto che i due non si seguono più ...

Isola dei famosi 2022 : ultime news e. Il noto cantante ed ex concorrente di Temptation Island Vip , Music Farm e Grande ... fondatore della Uroboro Crossfit ed ex corteggiatore di...e Donne , ultime news e. L'ex dama del trono over Isabella Ricci e l'ex cavaliere Fabio Mantovani sono molto felici e super innamorati. La loro favola d'amore procede a gonfie ...LEGGI ANCHE>>>“L’amore non vince su tutto”: Uomini e Donne, per lei una crisi emotiva preoccupante. Una Vita: Lolita distrutta dal tradimento. Dopo un primo momento di riflessione e tristezza Lolita n ...Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne di gennaio: arriva la fatidica scelta finale di Roberta, che lascerà il programma con Samuele ...