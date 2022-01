Uccide il figlio di 7 anni e nasconde il suo corpicino nell’armadio: i dettagli di una tragedia (Di domenica 2 gennaio 2022) È un drammatico omicidio quello avvenuto nella città di Varese, oggi, 2 Gennaio 2022. È stato ritrovato senza vita il corpo del piccolo Daniele, solo 7 anni, brutalmente ucciso dal padre Davide Paitoni. L’uomo ha lasciato un biglietto sul corpo senza vita del figlio, dove ha confessato di essere il colpevole. Poi ha mandato un messaggio vocale al padre, nel quale confessava di aver fatto del male al figlio e avvisava di non aprire l’armadio della sua camera da letto: è lì che ha nascosto il corpo del bambino, ucciso con una coltellata alla gola. LEGGI ANCHE => Rissa per l’eredità durante il funerale della zia: follia durante le esequie a Roma La Procura di Varese ha emesso il fermo, date le gravissime prove contro l’uomo. Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo dopo un ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 2 gennaio 2022) È un drammatico omicidio quello avvenuto nella città di Varese, oggi, 2 Gennaio 2022. È stato ritrovato senza vita il corpo del piccolo Daniele, solo 7, brutalmente ucciso dal padre Davide Paitoni. L’uomo ha lasciato un biglietto sul corpo senza vita del, dove ha confessato di essere il colpevole. Poi ha mandato un messaggio vocale al padre, nel quale confessava di aver fatto del male ale avvisava di non aprire l’armadio della sua camera da letto: è lì che ha nascosto il corpo del bambino, ucciso con una coltellata alla gola. LEGGI ANCHE => Rissa per l’eredità durante il funerale della zia: follia durante le esequie a Roma La Procura di Varese ha emesso il fermo, date le gravissime prove contro l’uomo. Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo dopo un ...

