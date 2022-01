Supercoppa | niente rinvio | Inter-Juventus si giocherà il 12 gennaio

Advertising

Agenzia_Ansa : Nessun rinvio, la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giocherà regolarmente il 12 gennaio a Milan… - sportmediaset : La #Supercoppa italiana resta il 12 gennaio: dal Consiglio di Lega nessun rinvio. #SportMediaset… - calciomercatoit : +++ ?? Si giocherà regolarmente il 12 gennaio la finale di #Supercoppa italiana tra #Inter e #Juventus: il Consiglio… - napolipiucom : Supercoppa Inter-Juve: niente rinvio, la decisione della Lega #Inter #InterJuve #Juventus #supercoppa… - webecodibergamo : Lo ha deciso il Consiglio della Lega di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa niente

La finale diitaliana tra Inter e Juventus si giocherà regolarmente il 12 gennaio a Milano. Lo ha deciso il Consiglio della Lega di Serie A ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447da fare, la gara valida per la finale ditra Inter e Juventus si giocherà il 12 gennaio alle 21.00 come da programma . Questa la decisione del Consiglio di Lega che ha respinto le ...La Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus non sarà rimandata e si giocherà regolarmente il 12 gennaio, decisione presa dal Consiglio di Lega. La partita era a rischio a causa del Covid, ma si ...Nessun rinvio: la finale di Supercoppa tra Inter e Juventus si giocherà regolarmente il 12 gennaio. A stabilirlo è stato il Consiglio della Lega Calcio che, riunitosi stamattina, si è espresso sulla r ...