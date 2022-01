Pierpaolo Pretelli non sarà a Domenica In, ecco perché (Di domenica 2 gennaio 2022) Pierpaolo Pretelli è stato la novità di questa edizione di Domenica In, ma fra giochi – annunciati e poi chiusi – assenze e cambi in corsa, la sua presenza è sempre stata un po’ incerta. Fino alla sparizione di oggi, Domenica 2 gennaio. Dopo aver condotto per due puntate un gioco telefonico Pronto? Chi Canta? in cui veniva coinvolto il pubblico a casa, l’ex vippone di Alfonso Signorini è stato messo alla guida di un altro gioco in stile Il Musichiere. “Pronto chi canta? Era talmente un gioco bello e unico che ce l’hanno portato via” – ha dichiarato Mara Venier – “Lo volevano in America, Canada, Francia, e noi glielo abbiamo dato. Però tranquilli che Pierpaolo sta vicino a zia Mara. Faremo un altro gioco più tardi, ci saranno due squadre. La prima con Alvise ed Elisa Isoardi e la seconda con Federico ... Leggi su biccy (Di domenica 2 gennaio 2022)è stato la novità di questa edizione diIn, ma fra giochi – annunciati e poi chiusi – assenze e cambi in corsa, la sua presenza è sempre stata un po’ incerta. Fino alla sparizione di oggi,2 gennaio. Dopo aver condotto per due puntate un gioco telefonico Pronto? Chi Canta? in cui veniva coinvolto il pubblico a casa, l’ex vippone di Alfonso Signorini è stato messo alla guida di un altro gioco in stile Il Musichiere. “Pronto chi canta? Era talmente un gioco bello e unico che ce l’hanno portato via” – ha dichiarato Mara Venier – “Lo volevano in America, Canada, Francia, e noi glielo abbiamo dato. Però tranquilli chesta vicino a zia Mara. Faremo un altro gioco più tardi, ci saranno due squadre. La prima con Alvise ed Elisa Isoardi e la seconda con Federico ...

