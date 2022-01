Pd: Letta, ‘nessuna malattia e guarigione ma passione e impegno’ (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Il Pd da quando è nato, 14 anni fa, è l’unica grande casa dei democratici e progressisti italiani. Sono orgoglioso di esserne il segretario pro tempore e di portare avanti questa storia nell’interesse dell’Italia Nessuna malattia e quindi nessuna guarigione. Solo passione e impegno”. Lo scrive su Twitter il segretario Enrico Letta, dopo le polemiche suscitate dalle affermazioni di venerdì scorso di Massimo D’Alema. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Il Pd da quando è nato, 14 anni fa, è l’unica grande casa dei democratici e progressisti italiani. Sono orgoglioso di esserne il segretario pro tempore e di portare avanti questa storia nell’interesse dell’Italia Nessunae quindi nessuna. Soloe impegno”. Lo scrive su Twitter il segretario Enrico, dopo le polemiche suscitate dalle affermazioni di venerdì scorso di Massimo D’Alema. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Pd: Letta, 'nessuna malattia e guarigione ma passione e impegno'... - loris30999 : RT @lucianoghelfi: Dal #PD trapela “profonda irritazione” per le parole pronunciate da #DAlema annunciando la fine dell’esperienza di #arti… - messveneto : Letta a D’Alema: nessuna malattia e guarigione, solo passione: Il leader del Pd: «Il Pd da quando è nato, 14 anni f… - Rossana44792035 : RT @lucianoghelfi: Dal #PD trapela “profonda irritazione” per le parole pronunciate da #DAlema annunciando la fine dell’esperienza di #arti… - Marksubrizi : RT @lucianoghelfi: Dal #PD trapela “profonda irritazione” per le parole pronunciate da #DAlema annunciando la fine dell’esperienza di #arti… -