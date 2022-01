Omicron, un infettivologo Usa: “Virus più contagioso della storia”. Il confronto con il morbillo (Di domenica 2 gennaio 2022) Secondo diversi studi la variante Omicron di Sars Cov 2 è probabilmente meno letale, ma allo stesso tempo potrebbe essere il Virus con la propagazione più rapida della storia. Roby Bhattacharyya, infettivologo del General Hospital in Massachusetts, per far capire la velocità con cui si propaga questa variante del coronaVirus, ha fatto un paragone con uno dei Virus più trasmissibili conosciuti, quello del morbillo. Individuato solo poche settimane fa in Sudafrica (dove è stato superato il picco senza un aumento significativo dei contagi), Omicron è già la variante più diffusa in gran parte del mondo. “Si tratta di una diffusione incredibilmente rapida”, commenta, citato da El Pais, per poi spiegare questa velocità mettendolo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Secondo diversi studi la variantedi Sars Cov 2 è probabilmente meno letale, ma allo stesso tempo potrebbe essere ilcon la propagazione più rapida. Roby Bhattacharyya,del General Hospital in Massachusetts, per far capire la velocità con cui si propaga questa variante del corona, ha fatto un paragone con uno deipiù trasmissibili conosciuti, quello del. Individuato solo poche settimane fa in Sudafrica (dove è stato superato il picco senza un aumento significativo dei contagi),è già la variante più diffusa in gran parte del mondo. “Si tratta di una diffusione incredibilmente rapida”, commenta, citato da El Pais, per poi spiegare questa velocità mettendolo a ...

Advertising

infoitinterno : 'Con Omicron stiamo uscendo dalla pandemia', la tesi dell'infettivologo Cascio (VIDEO) - BlogSicilia - Ultime notiz… - infoitinterno : Covid, l'infettivologo Cascio: 'Così Omicron può aiutarci ad uscire dalla pandemia' - infoitsalute : Variante Omicron: sintomi ed efficacia vaccinale. Parola all’infettivologo Giacometti - albertomura : L’infettivologo Attard: «Omicron come il morbillo, contagerà tutti i non protetti. In ospedale ora solo i no vax». - telodogratis : “Con Omicron stiamo uscendo dalla pandemia”, la tesi dell’infettivologo Cascio -