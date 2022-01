Omicidio a Morazzone, uccide il figlio di sette anni e nasconde corpo nell’armadio (Di domenica 2 gennaio 2022) Omicidio a Morazzone. Un uomo di 40 anni, Davide Paitone, ha ucciso il figlio di sette anni e poi ha tentato di uccidere anche la moglie. E’ successo in provincia di Varese, a Morazzone. I militari hanno perquisito l’appartamento dell’uomo e hanno ritrovato il cadavere del minore nell’armadio. Morazzone, uccide il figlio di 7 anni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 2 gennaio 2022). Un uomo di 40, Davide Paitone, ha ucciso ildie poi ha tentato dire anche la moglie. E’ successo in provincia di Varese, a. I militari hanno perquisito l’appartamento dell’uomo e hanno ritrovato il cadavere del minoreildi 7L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

