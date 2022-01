Negli Emirati Arabi è «ambasciatore» di Green energy con Schwarzenegger (Di domenica 2 gennaio 2022) «Sono partito per gli Emirati Arabi nel 2009 per via della crisi finanziaria che aveva toccato l’Europa e gli Usa ma che al tempo stesso permetteva ancora di trovar lavoro a Dubai». Fabrizio Nicoli, 42 anni, originario di Brusaporto, dove ha vissuto fino alla laurea in Ingegneria gestionale conseguita nel 2004 presso l’Università degli studi di Bergamo, si è trasferito prima a Oxford per un anno, poi a Bologna e Milano, e infine a Dubai, dove ormai vive e lavora da 12 anni. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 2 gennaio 2022) «Sono partito per glinel 2009 per via della crisi finanziaria che aveva toccato l’Europa e gli Usa ma che al tempo stesso permetteva ancora di trovar lavoro a Dubai». Fabrizio Nicoli, 42 anni, originario di Brusaporto, dove ha vissuto fino alla laurea in Ingegneria gestionale conseguita nel 2004 presso l’Università degli studi di Bergamo, si è trasferito prima a Oxford per un anno, poi a Bologna e Milano, e infine a Dubai, dove ormai vive e lavora da 12 anni.

