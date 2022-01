Mourinho a caccia di un centrocampista: idea dalla Premier (Di domenica 2 gennaio 2022) José Mourinho ha chiesto a Tiago Pinto di portare a Trigoria un centrocampista. Il general manager giallorosso ha già sondato profili del calibro di Kamara e Grillitsch, entrambi in scadenza con i loro rispettivi club. L’ultima idea del portoghese viene dalla Premier e ha un nome e un cognome: Tanguy Ndombele Roma Ndombele TottenhamGià allenato dallo Special One, il centrocampista del Tottenham non rientra, al momento, nelle idee di Antonio Conte. Da inizio stagione, tra Espirito Santo e l’attuale allenatore, il francese è stato schierato in nove partite. Il club londinese lo valuta 30 milioni, visto il grande investimento di 60 milioni fatto nel 2019. Come riporta Calciomercato.com, probabilmente la Roma cercherà di trattare ... Leggi su rompipallone (Di domenica 2 gennaio 2022) Joséha chiesto a Tiago Pinto di portare a Trigoria un. Il general manager giallorosso ha già sondato profili del calibro di Kamara e Grillitsch, entrambi in scadenza con i loro rispettivi club. L’ultimadel portoghese vienee ha un nome e un cognome: Tanguy Ndombele Roma Ndombele TottenhamGià allenato dallo Special One, ildel Tottenham non rientra, al momento, nelle idee di Antonio Conte. Da inizio stagione, tra Espirito Santo e l’attuale allenatore, il francese è stato schierato in nove partite. Il club londinese lo valuta 30 milioni, visto il grande investimento di 60 milioni fatto nel 2019. Come riporta Calciomercato.com, probabilmente la Roma cercherà di trattare ...

