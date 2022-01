Morazzone | padre uccide figlio di sette anni e accoltella la moglie

(Di domenica 2 gennaio 2022) . Arrestato mentre tentava la fuga a Viggiù al confine con la Svizzera, in provincia di Varese, è al centro delle cronache per l’omicidio di un bambino di. Il giorno di Capodanno, Davide Paitoni, 40, ha ucciso ildie poi tentato dire la, dalla quale si stava separando. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri di Varese e Saronno, questa mattina, mentre tentava la fuga a Viggiù, al confine con la Svizzera. Paitoni era a casa delper scontare gli arresti domiciliari per averto alla schiena un collega di lavoro ad Azzate, lo scorso 26 novembre scorso. Leggi anche: AUTOSORVEGLIANZA SANITARIA, COS’È E COME SI OSSERVA Il Corriere ...

...il corpo senza vita del figlio di 7 anni nascosto in un armadio dell'abitazione di. Il ... Paitoni aveva anche inviato un messaggio vocale al, dove lo avvertiva di aver fatto del male al ...... un bimbo di soli 7 anni ucciso con un fendente alla gola dal proprio: a far discutere, in ... Per molti, infatti, il caso di(Varese), sarebbe stato un tragedia già annunciata. Sui ...Dopo aver ucciso il figlio di sette anni, Davide Paitoni, 40 anni, ha lasciato un biglietto con “una sorta di confessione” e poi ha mandato un messaggio vocale al padre su Whatsapp. Gli avrebbe detto ...La storia è esplosa come una gigantesca deflagrazione a Morazzone, in provincia di Varese ... Poi, un messaggio vocale a suo padre, il nonno del piccolo e quel passaggio: ho fatto del male ...