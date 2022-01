Misgendering | “Morgana” e quella lunga strada verso un cinema inclusivo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 gennaio 2022) La nuova stagione di, il podcast ideato e condotto da Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, è partito col botto, nel senso che ha fatto un tonfo che si è sentito forte fin qui. Protagoniste, loro malgrado, le sorelle Wachowski e la loro transizione. Murgia e Tagliaferri, sui social, hanno parlato di quanto sia stato difficile costruire la puntata di apertura di questa nuova stagione, che ha come tema principale e fil rouge il “Corpo”. Sono state costrette, in realtà, a farlo poiché gli sono state rivolte numerose critiche in quanto hanno fatto uso die deadnaming. Per chi non è avvezz*, hanno parlato di donne trans al maschile e con il nome che avevano prima della transizione. Oggi, partendo da questo fatto, voglio soffermarmi sul perché si trovi tuttora difficoltà nel parlare in maniera non discriminante di persone che non ...