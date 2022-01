JK Rowling: perché non ha partecipato alla reunion di Harry Potter (Di domenica 2 gennaio 2022) Ieri, 1° gennaio, è andata in onda l’attesissima retrospettiva di Harry Potter. alla reunion della saga hanno partecipato tutti i creatori e gli attori del cast. All’appello manca invece l’autrice, JK Rowling. Nello speciale “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts” la scrittice non appare di persona. Gli autori hanno invece deciso di mostrare video L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Ieri, 1° gennaio, è andata in onda l’attesissima retrospettiva didella saga hannotutti i creatori e gli attori del cast. All’appello manca invece l’autrice, JK. Nello speciale “20th Anniversary: Return to Hogwarts” la scrittice non appare di persona. Gli autori hanno invece deciso di mostrare video L'articolo

Advertising

Huffle_the_puff : @Ale1000C JK Rowling presentò a vari agenti letterari il suo libro firmato come Joan Rowling, l'agente che decise d… - this_ismydesign : RT @Emyandtheowls: Volete sapere perché Harry Potter è così importante per così tante persone? Guardate lo speciale. È molto più della Rowl… - babylon_baby13 : ma avevano detto che non c’era la rowling PERCHÉ È SUL MIO SCHERMO - norvegianvood : che poi non mi sono mai informata davvero sul perché Rowling sia accusata di transfobia - thatsmune : @zanyfr0g @Stecchi1 @pastalsalmon @jk_rowling @salanieditore Vabbè sarà uno di quei millennial che se la tira perché ha due anni in più -