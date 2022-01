“Incontro per il rinnovo…”: Napoli, De Laurentiis prepara il colpo di scena? (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Napoli e soprattutto Aurelio De Laurentiis non vorrebbero perdere Alex Meret: possibile colpo di scena, il presidente vuole il rinnovo Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha mai nascosto la propria volontà di trattenere tra le file del club Alex Meret, giocatore in cui crede molto fin da quando è approdato in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 2 gennaio 2022) Ile soprattutto Aurelio Denon vorrebbero perdere Alex Meret: possibiledi, il presidente vuole il rinnovo Il presidente del, Aurelio De, non ha mai nascosto la propria volontà di trattenere tra le file del club Alex Meret, giocatore in cui crede molto fin da quando è approdato in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Pontifex_it : Il Verbo si è fatto carne per dialogare con noi. Dio non vuole fare un monologo, ma un dialogo. Venendo nel mondo,… - baffone5stelle : L’approvazione del #DecretoFlussi è una notizia positiva per #agricoltura. Ora, però, è necessario permettere final… - FBiasin : Aggiornamento #Inter-#Brozovic. Club ed entourage del giocatore continuano a trattare per trovare un punto d'incon… - FranceskoNew : RT @Patriziapattys: @FranceskoNew @roxsasso @roxsasso sapete a cosa andate incontro! I bambini si contagiano, i bambini si ammalano! Stop p… - ivl24_it : Anci e Upi chiedono screening e vaccinazioni per il rientro in classe. Domani incontro con Bardi -