Incidente a Pellezzano | morti Ilaria Bove e Nicholas Galluzzi

(Di domenica 2 gennaio 2022) Inmortale la sera di Capodanno sonodue giovanissimi nel Salernitano. Le vittime sono, 15 anni e il fidanzatino, 17 anni. La ragazza di Fratte di Salerno e il ragazzo dierano in sella ad un Beverly 250 quando hanno perso il controllo dello scooter. L’impatto fatale è avvenuto in via Carlo De Iuliis all’altezza della Cartiera. In base ad una prima ricostruzione, insieme ac’erano anche altri due ragazzi in sella ad un motorino. Anche loro sono caduti ma senza riportare gravi conseguenze. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e dagli agenti della Polizia ...

'Nessuno mai - scrive il sindaco di, Francesco Morra - avrebbe voluto e immaginato un inizio di anno così tragico. Un, verificatosi in via Carlo De Iulis sul nostro territorio, ...Una ragazza di 15 anni di Salerno e un ragazzo di 18 anni di(Salerno) hanno perso la vita in unavvenuto questa sera a. I due giovani, sono Ilaria Bove , 15 anni e Cristian Galluzzi , 18 anni, erano in sella ad un Beverly 250 quando, per cause ancora in corso di ...In incidente mortale la sera di Capodanno sono morti due giovanissimi nel Salernitano. Le vittime sono Ilaria Bove, 15 anni e il fidanzatino Nicholas ...Tragedia ieri 1 gennaio a Coperchia, frazione di Pellezzano. Due ragazzi, di 15 e 17 anni, hanno perso la vita in un tragico incidente ...