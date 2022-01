in provincia di varese, un uomo di 40 anni ha ucciso il figlio di 7 con una coltellata alla gola... (Di domenica 2 gennaio 2022) Da ilgiorno.it A varese un uomo uccide il figlio di 7 anni Un uomo di 40 anni, Davide Paitone, ha ucciso il figlio di 7 anni, Daniele, ieri sera, nella sua abitazione in provincia di varese, a Morazzone. ... Leggi su dagospia (Di domenica 2 gennaio 2022) Da ilgiorno.it Aunuccide ildi 7Undi 40, Davide Paitone, haildi 7, Daniele, ieri sera, nella sua abitazione indi, a Morazzone. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Uccide il figlio di 7 anni e tenta l'omicidio della ex moglie. E' successo in provincia di Varese, a Morazzone #ANSA - Adnkronos : Tenta di uccidere la moglie, nell'armadio il corpo del figlio di 7 anni. L'uomo arrestato in provincia di #Varese. - Borderline_24 : Uccide il figlio di 7 anni e tenta di uccidere la moglie: tragedia in provincia di #Varese - SerbianMonitor : IN PROVINCIA DI VARESE, UN UOMO DI 40 ANNI HA UCCISO IL FIGLIO DI 7 CON UNA COLTELLATA ALLA GOLA... - messina_oggi : Uccide figlio di 7 anni, arrestato 40enne nel VaresottoVARESE (ITALPRESS) - Ha ucciso il figlio di 7 anni colpendo… -