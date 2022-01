(Di domenica 2 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – «Ilsta gestendo questa nuova ondata con ragionata ponderazione di tutti gli elementi in gioco e delle diverse sensibilità che esistono fra le forze politiche”. Così Maria Stella, ministra degli Affari Regionali e dirigente di Forza Italia in una intervista a La Stampa. Sul fronteperuna alternativa aa palazzo Chigi, ma la legislatura deve arrivare alla fine”. “Forza Italia ha una grandissima stima nei confronti del professor, che Berlusconi ha voluto alla guida della Bce. E’ un eccellente presidente del Consiglio. Stiamo in mezzo a una nuova tempesta pandemica, dobbiamo correre sul Pnrr e sulle riforme”. Per quanto riguarda l’elezione del Presidente della ...

Advertising

fattoquotidiano : #QUIRINALE / TRATTATIVA PANICO In Forza Italia, Brunetta, Carfagna e Gelmini rischiano la poltrona - IlModeratoreWeb : Governo, Gelmini “Difficile trovare alternative a Draghi” - - nestquotidiano : Governo, Gelmini “Difficile trovare alternative a Draghi” - CorriereCitta : Governo, Gelmini “Difficile trovare alternative a Draghi” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – «Il governo sta gestendo questa nuova ondata con ragionata ponderazione di tutti gli elementi in… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Gelmini

Nuovo Sud

E il presidente Berlusconi ha ribadito che la legislatura deve arrivare a conclusione naturale', commenta. Con i contagi alle stelle è possibile aprire il capitolo di un cambio di? '...Il ministro Dario Franceschini per il Pd e la ministra Elena Bonetti per Italia Viva appoggeranno questa scelta, i rappresentanti di Forza Italia nelRenato Brunetta e Mariastella...ROMA (ITALPRESS) - «Il governo sta gestendo questa nuova ondata con ragionata ponderazione di tutti gli elementi in gioco e delle diverse sensibilità che ...Un problema (anche) politico. Sullo sfondo, tuttavia, monta il pressing per una soluzione ancora più drastica. Ma non c’è dubbio che un passaggio cruciale sarà il Super Green pass per il lavoro Si tra ...