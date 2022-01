Box office, “Belli ciao” di Pio e Amedeo in testa dopo il primo giorno (Di domenica 2 gennaio 2022) MILANO – “Al primo giorno siamo in testa al box office, scalzando colossi americani e sfidando questo periodo complicato: stamattina tutto ha il profumo di un’impresa! In giorni come questo bisogna cercare sempre parole nuove per dirvi “grazie” senza essere banali… però chi lo ha detto che servono le parole? E allora vi arrivi forte il nostro abbraccio e il nostro “vi vogliamo bene”, è per il vostro affetto che ne vale sempre la pena! Vi aspettiamo al cinema, ci trovate lì in questi giorni per concedervi un po’ di tempo in leggerezza”. Lo scrivono sulla propria pagina Facebook Pio e Amedeo dopo che il loro nuovo film, “Belli ciao”, si è piazzato in testa al box office appena dopo il ... Leggi su lopinionista (Di domenica 2 gennaio 2022) MILANO – “Alsiamo inal box, scalzando colossi americani e sfidando questo periodo complicato: stamattina tutto ha il profumo di un’impresa! In giorni come questo bisogna cercare sempre parole nuove per dirvi “grazie” senza essere banali… però chi lo ha detto che servono le parole? E allora vi arrivi forte il nostro abbraccio e il nostro “vi vogliamo bene”, è per il vostro affetto che ne vale sempre la pena! Vi aspettiamo al cinema, ci trovate lì in questi giorni per concedervi un po’ di tempo in leggerezza”. Lo scrivono sulla propria pagina Facebook Pio eche il loro nuovo film, “”, si è piazzato inal boxappenail ...

