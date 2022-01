Bomba in Rai | Mara Venier fa fuori Pretelli da Domenica In Lei conferma | “Lo sostituisco | ecco con chi e perché”

Leggi su cityroma

(Di domenica 2 gennaio 2022) Pierpaolofermo ai box, nessuna presenza aIn nella puntata in onda su Rai Uno il 2 gennaio 2022. Ad annunciare che l’ex velino di Striscia la Notizia non farà parte del cast durante la diretta è stata la timoniera del talk,, che su Instagram ha anche spiegato i motivo relativi alsi è scelto di non coinvolgere il compagno di Giulia Salemi. La ‘Zia’ degli italiani, dopo aver visto cancellato l’appuntamento discorsa a causa della messa in quarantena preventiva del suo gruppo di lavoro, torna in diretta. Poco prima di andare in onda, in una chiacchierata su Instagram insieme a Davide Maggio, Pino Strabioli e Vincenzo De Lucia,ha anticipato l’assenza di PierpaoloIl ...