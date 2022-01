ULTIMA ORA | Roman Reigns è positivo al COVID Cambia il main event di WWE Day 1!

(Di domenica 2 gennaio 2022) Tramite un annuncio sul sito ufficiale, la WWE ha comunicato cheale quindi non prenderà al pay-per-view Day 1 che si terrà stanotte. Di conseguenza Brock Lesnar non affronterà più lo Universal Champion, ma è stato aggiunto al match valevole per il WWE Championship che quindi è stato trasformato in un Five Way e vedrà contrapposti il campione Big E, Seth Rollins, Kevin Owens, Bobby Lashley e lo stesso Lesnar.

