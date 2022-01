Sky: “Tuanzebe è un calciatore del Napoli” tutti i dettagli (Di sabato 1 gennaio 2022) Axel Tuanzebe è un giocatore del Napoli, il giocatore arriva con la formula in prestito dal Manchester United. Oramai ci siamo, Tuanzebe è vicinissimo a firmare con il Napoli. Manca l’annuncio ufficiale, ma secondo Sky Sport oramai l’affare è concluso con il Napoli che si aggiudica il difensore che era in prestito all’Aston Villa, ma il cartellino è di proprietà del Manchester United. Napoli: Tuanzebe in prestito Durante il focus di calciomercato di Sky si parla anche della formula con cui Tuanzebe si trasferisce al Napoli: sarà quella del prestito secco. Quindi non ci sarà alcun diritto di riscatto. L’affare di mercato è stato portato avanti per tutta la serata di ieri, fino a notte inoltrata, con il clu azzurro intenzionato a ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 gennaio 2022) Axelè un giocatore del, il giocatore arriva con la formula in prestito dal Manchester United. Oramai ci siamo,è vicinissimo a firmare con il. Manca l’annuncio ufficiale, ma secondo Sky Sport oramai l’affare è concluso con ilche si aggiudica il difensore che era in prestito all’Aston Villa, ma il cartellino è di proprietà del Manchester United.in prestito Durante il focus di calciomercato di Sky si parla anche della formula con cuisi trasferisce al: sarà quella del prestito secco. Quindi non ci sarà alcun diritto di riscatto. L’affare di mercato è stato portato avanti per tutta la serata di ieri, fino a notte inoltrata, con il clu azzurro intenzionato a ...

