Roma, scoperti tre piccoli mausolei lungo l'antica Via Latina (Di sabato 1 gennaio 2022) Tre edifici sepolcrali, piccoli mausolei, appartenenti a uno stesso complesso funerario, che sorgeva lungo la Via Latina antica e databile fra il I secolo avanti e il I secolo dopo Cristo, sono stati scoperti a Roma, in via Luigi Tosti, nel quartiere Appio Latino, durante le indagini di archeologia preventiva avvenute sotto la guida della Soprintendenza Speciale in un cantiere di Acea Ato2 spa e della Società Sita srl per la sostituzione della rete idrica. "Una scoperta che getta nuova luce su un contesto importantissimo – secondo Daniela Porro, soprintendente speciale di Roma –, quella Via Latina che da Porta Capena arrivava fino a Capua e il cui tracciato è oggi ancora visibile nei Parchi degli Acquedotti e delle Tombe di via ...

