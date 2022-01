Polizia Stradale | tutti i numeri del 2021 | 18 incidenti mortali | ritirate 556 patenti di guida

Advertising

fattidinapoli : Campania: Polizia Stradale, il bilancio di un anno. Controllate 104.521 persone - - Agenparl : Comunicato stampa- Consuntivo del 2021 della Polizia Stradale) - - news_forlicesen : Il 2021 della Polizia Stradale, oltre 9mila multe. Incidenti in aumento: 6 vittime in provincia… - Lopinionista : Polizia Stradale, il bilancio delle attività dell'anno 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia Stradale

ANCONA - E' tempo di bilanci e come tutti gli anni, ladelle Marche, Specialità delladi Stato, tira le somme delle attività svolte nell'anno 2021 appena trascorso. Dal 1° gennaio al 30 dicembre 2021 sono state impiegate, nei ...Sarà assicurato il transito ai veicoli dei Soccorsi Sanitari, Vigili del Fuoco e dellaIl bilancio delle vittime dei botti di fine anno conta un morto e 500 feriti, di cui 44 gravi. Tra i feriti i minori di 12 anni sono 68 e 59 quelli tra i 12 e i 18 anni. La regione più colpita, second ...ANCONA - E’ tempo di bilanci e come tutti gli anni, la Polizia Stradale delle Marche, Specialità della Polizia di Stato, tira le somme delle attività svolte nell’anno ...