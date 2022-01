Pancalli “2021 straordinario, a Pechino per stupire ancora” (Di sabato 1 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In questo 2021 abbiamo affrontato grandi difficoltà per la pandemia, ma abbiamo dimostrato capacità adattiva sia nell'organizzazione del lavoro degli atleti, grazie alle federazioni e alle società, sia nella rivisitazione della programmazione. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: il numero delle medaglie vinte ai Giochi Paralimpici di Tokyo non dice tutto, perchè su 115 atleti avevamo 69 esordienti e questo dimostra che abbiamo raccolto i frutti del lavoro promozionale”. Luca Pancalli saluta con soddisfazione un 2021 certamente complesso per il mondo paralimpico, causa pandemia, ma anche ricco di soddisfazioni. In un'intervista all'ITALPRESS il numero uno del Comitato italiano paralimpico ricorda con giustificato orgoglio le 69 medaglie di Tokyo, numero record per la storia del movimento con l'eccezione di Roma ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In questoabbiamo affrontato grandi difficoltà per la pandemia, ma abbiamo dimostrato capacità adattiva sia nell'organizzazione del lavoro degli atleti, grazie alle federazioni e alle società, sia nella rivisitazione della programmazione. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: il numero delle medaglie vinte ai Giochi Paralimpici di Tokyo non dice tutto, perchè su 115 atleti avevamo 69 esordienti e questo dimostra che abbiamo raccolto i frutti del lavoro promozionale”. Lucasaluta con soddisfazione uncertamente complesso per il mondo paralimpico, causa pandemia, ma anche ricco di soddisfazioni. In un'intervista all'ITALPRESS il numero uno del Comitato italiano paralimpico ricorda con giustificato orgoglio le 69 medaglie di Tokyo, numero record per la storia del movimento con l'eccezione di Roma ...

Ultime Notizie dalla rete : Pancalli 2021 Tutti i volti della Luce! Il 2021 con gli occhi delle protagoniste e degli attori... Usando le parole di Luca Pancalli , presidente del Cip e membro del nostro Comitato Scientifico: '... dell'inclusione e della coesione, che ci hanno accompagnato, durante questo 2021. L'augurio che ...

Dodici interviste, per proiettarci nell'anno nuovo (30/12/2021) A febbraio 2021 sono accusati di favoreggiamento del soggiorno di migranti clandestini, accuse poi ... Settembre Luca Pancalli - Le Paralimpiadi, oltre le medaglie Le Paralimpiadi di Tokyo si chiudono ...

Quei cento metri tricolori che entrano nel cuore Nell’anno magico dello sport italiano, al termine di un 2021 nel quale l’Italia ha dipinto tutto d'azzurro il podio della gara dei 100 metri paralimpici, grazie alle straordinarie Ambra Sabatini, Mart ...

