Non confondiamo l'imprenditore approssimativo con l'indeciso: il primo si salva, il secondo muore (Di sabato 1 gennaio 2022) Nulla oggi nella gestione d'impresa, ed a maggior ragione della piccola impresa, è certo. L'unica certezza che ha il piccolo imprenditore-manager è l'incertezza gestionale. Le previsioni anche più raffinate, non sono certezze, anche se ancora molti (troppi) credono che una volta enunciate debbano essere tali. E di fronte alla indeterminazione, non decidono. La cultura dell'indecisione deve essere sostituita da quella probabilistica. Perché di fronte alla scelta e alle opzioni gestionali, l'unica scelta veramente sbagliata è non scegliere per la mancanza di dati certi. A tranquillizzare e confortare coloro che cercano inutilmente o troppo costosamente l'esattezza nello studio dei fenomeni della vita, nella fisica, nella chimica, nella meccanica, nell'elettronica ma soprattutto nel management, ci ha pensato all'inizio del Novecento il premio Nobel Albert Einstein affermando che: "Non ...

