Mattarella | Grasso | ' parole di speranza e fiducia'

(Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Ledel Presidente della Repubblica sono state, come sempre, piene die dinella nostra comunità nazionale, che sta affrontando con pazienza, intelligenza e rigore il periodo più difficile degli ultimi decenni. Dobbiamo tutti farne tesoro, chi ricopre ruoli di responsabilità ha in più il dovere di tenerne conto e di metterle in pratica. Sergioè stato davvero un grande Presidente, a lui va il ringraziamento più sincero e sentito da parte mia e, sono certo, di tutti". Lo afferma il senatore di Leu, Pietro

A metterlo in chiaro è stato Giovanni, portavoce del presidente della Repubblica, Sergio, rispondendo da un account privato, presentandosi come "giornalista, scrittore, ...Botta e risposta via Twitter tra Tomaso Montanari, storico dell'arte e rettore dell'Università per Stranieri di Siena, e Giovanni, portavoce del Presidente della Repubblica, Sergio. Oggetto del contendere gli alberi dei Giardini del Quirinale, apparsi sullo sfondo di una finestra della Palazzina del Fuga, dalla ...Roma, 1 gen. "Le parole del Presidente della Repubblica sono state, come sempre, piene di speranza e di fiducia nella nostra comunità nazionale, che sta affront ...Siamo in Italia, si può polemizzare tutto: Montanari contro Grasso su di un albero visto nel discorso presidenziale di Mattarella è il minimo sindacale.