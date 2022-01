(Di sabato 1 gennaio 2022)ha parlato con Edu , direttore generale dell'e lavorare con Mourinho . Considera questa soluzione come la più vantaggiosa per la sua carriera: dal ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma - #MaitlandNiles, continuano i contatti. Vicino l’accordo con il calciatore che ha… - DiMarzio : #Calciomercato, continuano i contatti tra la #Roma e Maitland-Niles, i dettagli - DiMarzio : Tutti i dettagli dell'operazione della @OfficialASRoma con l'@Arsenal per @MaitlandNiles - stefanochioffi : Maitland-Niles vuole giocare nella Roma: colloquio con l’Arsenal - sportli26181512 : Maitland-Niles vuole giocare nella Roma: colloquio con l’Arsenal: Terzino destro o esterno di centrocampo, è un jol… -

Ultime Notizie dalla rete : Maitland Niles

ha parlato con Edu , direttore generale dell' Arsenal : vuole giocare nella Roma e lavorare con Mourinho . Considera questa soluzione come la più vantaggiosa per la sua carriera: dal ...... attualmente in prestito all'Aston Villa), passando per la Roma di Mourinho, sempre a caccia di un regista di centrocampo (ha detto sì, ora però bisogna trovare l'accordo con l'...Terzino destro o esterno di centrocampo, è un jolly, ha 24 anni e ha giocato cinque partite nella nazionale inglese ...ARSENAL MAITLAND NILES – Il primo big match del 2022 si svolge a Londra, all’Emirates Stadium, tra Arsenal e Manchester City. Nell’11 titolare scelto da Arteta per questa gara valida per la 21a giorna ...