Juve-Napoli, Allegri recupera Chiesa e Chiellini (Di sabato 1 gennaio 2022) In vista di Juventus-Napoli del prossimo 6 gennaio, Massimiliano Allegri recupera Chiesa e Chiellini. Oggi entrambi i giocatori, indisponibili fino a prima della sosta per infortunio, sono tornati ad allenarsi in gruppo, come recita il comunicato del club relativo alla seduta odierna. Primo allenamento del 2022 per la Juventus, al terzo giorno di lavoro dopo la pausa natalizia: in programma, per gli uomini di Allegri, c’è la sfida delicatissima contro il Napoli, all’Allianz Stadium il 6 gennaio. La squadra bianconera si è ritrovata nel pomeriggio allo Juventus Training Center: seconda seduta individuale per i sudamericani, mentre il gruppo si è concentrato sul lavoro atletico ed esercitazioni tecniche sullo sviluppo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 gennaio 2022) In vista dintus-del prossimo 6 gennaio, Massimiliano. Oggi entrambi i giocatori, indisponibili fino a prima della sosta per infortunio, sono tornati ad allenarsi in gruppo, come recita il comunicato del club relativo alla seduta odierna. Primo allenamento del 2022 per lantus, al terzo giorno di lavoro dopo la pausa natalizia: in programma, per gli uomini di, c’è la sfida delicatissima contro il, all’Allianz Stadium il 6 gennaio. La squadra bianconera si è ritrovata nel pomeriggio allontus Training Center: seconda seduta individuale per i sudamericani, mentre il gruppo si è concentrato sul lavoro atletico ed esercitazioni tecniche sullo sviluppo ...

