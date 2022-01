Il telescopio James Webb opererà per 10 anni: il doppio di quelli previsti (Di sabato 1 gennaio 2022) Prosegue il viaggio del telescopio James Webb mentre arriva una grande novità. Il telescopio potrà operare per 10 anni, grazie al risparmio del carburante avvenuto durante le correzioni. (Photo by Bill Ingalls/NASA via Getty Images)Il telescopio più potente della storia sta dimostrando di essere capace di superare anche le aspettative. Certo, siamo solo in una fase embrionale della missione ma, se le prospettive sono queste, siam sicuri che il telescopio darà alla Nasa e alle altre agenzie spaziali protagoniste del progetto molte soddisfazioni. Sembrerebbe che il telescopio possa essere capace di operare per 10 anni e non per i 5 previsti inizialmente dalla missione. Questo, spiegano gli scienziati, è ... Leggi su ck12 (Di sabato 1 gennaio 2022) Prosegue il viaggio delmentre arriva una grande novità. Ilpotrà operare per 10, grazie al risparmio del carburante avvenuto durante le correzioni. (Photo by Bill Ingalls/NASA via Getty Images)Ilpiù potente della storia sta dimostrando di essere capace di superare anche le aspettative. Certo, siamo solo in una fase embrionale della missione ma, se le prospettive sono queste, siam sicuri che ildarà alla Nasa e alle altre agenzie spaziali protagoniste del progetto molte soddisfazioni. Sembrerebbe che ilpossa essere capace di operare per 10e non per i 5inizialmente dalla missione. Questo, spiegano gli scienziati, è ...

Advertising

Link4Universe : Il James Webb Space Telescope si trova a circa 630.000 km dalla Terra ed entrambi i supporti per lo scudo solare si… - Agenzia_Ansa : Conto alla rovescia per il lancio del telescopio spaziale James Webb, erede di Hubble e frutto della collaborazione… - andreabettini : Questa è una grande notizia: l'Ariane 5 è stato così preciso nel lancio del telescopio spaziale James Webb che sono… - infoitscienza : Il telescopio James Webb sta “sbocciando” come un fiore: aperti i “petali” a supporto dello scudo solare - DanielaaMurdock : RT @Link4Universe: Il James Webb Space Telescope si trova a circa 630.000 km dalla Terra ed entrambi i supporti per lo scudo solare si sono… -