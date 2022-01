Il concerto di Capodanno dal Teatro Massimo di Palermo con la Youth Orchestra (Di sabato 1 gennaio 2022) Dall'inno al grande amore con l'ouverture-fantasia di "Romeo e Giulietta" di Tchaikovsky alla riflessione sull'emancipazione femminile cantata ne "La principessa della Czarda" di Kalman, i giovani musicisti della Massimo Youth Orchestra e le voci bianche della Cantoria del Teatro Massimo di Palermo sono alle prove del concerto del Capodanno. Un concerto dedicato alle donne dell'operetta, con arie da "La vedova allegra"di Franz Lehár per riflettere su stereotipi e violenze di genere, poi ancora un'inedita esecuzione per intero della ouverture da "Orfeo all’inferno" di Offenbach. Sei giovani soliste under 23 e un'Orchestra di 95 musicisti e 22 giovani voci per un ... Leggi su lastampa (Di sabato 1 gennaio 2022) Dall'inno al grande amore con l'ouverture-fantasia di "Romeo e Giulietta" di Tchaikovsky alla riflessione sull'emancipazione femminile cantata ne "La principessa della Czarda" di Kalman, i giovani musicisti dellae le voci bianche della Cantoria deldisono alle prove deldel. Undedicato alle donne dell'operetta, con arie da "La vedova allegra"di Franz Lehár per riflettere su stereotipi e violenze di genere, poi ancora un'inedita esecuzione per intero della ouverture da "Orfeo all’inferno" di Offenbach. Sei giovani soliste under 23 e un'di 95 musicisti e 22 giovani voci per un ...

